Ямал примет участие в Большом этнографическом диктанте
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
В диктант входит 30 вопросов, ответить на которые нужно за 45 минут. Правильные варианты будут опубликованы 13 ноября.
В 2022 году Ямал вошёл в топ-20 регионов России по количеству очных участников диктанта. Его написали 19 тыс. жителей региона.
Также стало известно, что акция «Татарча диктант» начнётся 13 октября, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани. В мероприятии, которое продлится три дня, могут принять участие школьники, студенты, сотрудники образовательных и культурных учреждений, представители органов власти.
Ранее сообщалось, что в Ижевске впервые состоялся Оружейный диктант.