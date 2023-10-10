Узнать больше

Ямал примет участие в Большом этнографическом диктанте

Короткая ссылка
Ямало-Ненецкий автономный округ примет участие в Большом этнографическом диктанте, который состоится 3—8 ноября.
Ямал примет участие в Большом этнографическом диктанте
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

В диктант входит 30 вопросов, ответить на которые нужно за 45 минут. Правильные варианты будут опубликованы 13 ноября.

В 2022 году Ямал вошёл в топ-20 регионов России по количеству очных участников диктанта. Его написали 19 тыс. жителей региона.

Также стало известно, что акция «Татарча диктант» начнётся 13 октября, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани. В мероприятии, которое продлится три дня, могут принять участие школьники, студенты, сотрудники образовательных и культурных учреждений, представители органов власти.

Ранее сообщалось, что в Ижевске впервые состоялся Оружейный диктант.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить