Ямал примет участие в Большом этнографическом диктанте

Ямало-Ненецкий автономный округ примет участие в Большом этнографическом диктанте, который состоится 3—8 ноября.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

В диктант входит 30 вопросов, ответить на которые нужно за 45 минут. Правильные варианты будут опубликованы 13 ноября.

В 2022 году Ямал вошёл в топ-20 регионов России по количеству очных участников диктанта. Его написали 19 тыс. жителей региона.

Также стало известно, что акция «Татарча диктант» начнётся 13 октября, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани. В мероприятии, которое продлится три дня, могут принять участие школьники, студенты, сотрудники образовательных и культурных учреждений, представители органов власти.

Ранее сообщалось, что в Ижевске впервые состоялся Оружейный диктант.