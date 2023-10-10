В петербургском Музее политической истории открылась выставка «Собибор…»

В Государственном музее политической истории России в Санкт-Петербурге 10 октября открылась выставка «Собибор…», посвящённая 80-летию со дня восстания заключённых в концлагере на территории Польши.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Основу экспозиции составляют личные вещи и документы военнопленного Александра Печерского — инициатора и вдохновителя восстания времён Второй мировой войны. Это его личные записи, чертежи лагеря, а также рубаха, которая была на нём в день восстания и последовавшего затем побега.

«Из довольно большого количества предметов мы постарались отобрать не просто самые пронзительные: нам хотелось, чтобы они сполна отразили бы и весь драматизм той эпохи», — прокомментировала куратор проекта, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Маргарита Самойлова.

Ранее сообщалось, что премьерный показ нового документального фильма Фонда Александра Печерского «Собибор. Побег из лагеря смерти» состоится 12 октября в ростовском ВГИКе.