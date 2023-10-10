В петербургском Музее политической истории открылась выставка «Собибор…»
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Основу экспозиции составляют личные вещи и документы военнопленного Александра Печерского — инициатора и вдохновителя восстания времён Второй мировой войны. Это его личные записи, чертежи лагеря, а также рубаха, которая была на нём в день восстания и последовавшего затем побега.
«Из довольно большого количества предметов мы постарались отобрать не просто самые пронзительные: нам хотелось, чтобы они сполна отразили бы и весь драматизм той эпохи», — прокомментировала куратор проекта, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Маргарита Самойлова.
Ранее сообщалось, что премьерный показ нового документального фильма Фонда Александра Печерского «Собибор. Побег из лагеря смерти» состоится 12 октября в ростовском ВГИКе.