Названа дата премьеры документального фильма «Собибор. Побег из лагеря смерти»

Премьерный показ нового документального фильма Фонда Александра Печерского «Собибор. Побег из лагеря смерти» состоится 12 октября в ростовском ВГИКе.

В торжественном мероприятии примут участие потомки Печерского, один из создателей фильма, сообщает пресс-служба Фонда.

В ленте «Собибор. Побег из лагеря смерти» использованы документы из частных собраний, российских, белорусских и зарубежных архивов и из коллекции Фонда. Выход ленты приурочен к 80-летию восстания в лагере.

Московская премьера картины состоится в Музее Победы 14 октября, а телепоказ — 16 октября на канале «Звезда».

Ранее стало известно, что в конкурсную программу кинофестиваля «Послание человеку» вошли 63 фильма.