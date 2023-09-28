В конкурсную программу фестиваля «Послание к человеку» вошло 63 фильма
- vk.com
- © «Послание к человеку»
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на сайт фестиваля.
В список вошло 63 картины.
На фестивале будут вручать Гран-при «Золотой кентавр», три специальных приза жюри международного конкурса, специальный приз за лучший документальный фильм национального конкурса, приз жюри экспериментального международного конкурса In Silico.
В 2023 году фестиваль получил 2019 заявок из 82 стран.
Ранее режиссёр Алексей Герман — младший в беседе с НСН заявил, что включение фильма «Воздух» в конкурсную программу Токийского международного кинофестиваля говорит о невозможности отмены русской культуры.