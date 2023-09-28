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В конкурсную программу фестиваля «Послание к человеку» вошло 63 фильма

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Отборочная комиссия представила список фильмов, вошедших в конкурсную программу Международного кинофестиваля «Послание к человеку», который будет проходить 20—28 октября в Санкт-Петербурге.
В конкурсную программу фестиваля «Послание к человеку» вошло 63 фильма

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на сайт фестиваля.

В список вошло 63 картины.

На фестивале будут вручать Гран-при «Золотой кентавр», три специальных приза жюри международного конкурса, специальный приз за лучший документальный фильм национального конкурса, приз жюри экспериментального международного конкурса In Silico.

В 2023 году фестиваль получил 2019 заявок из 82 стран.

Ранее режиссёр Алексей Герман — младший в беседе с НСН заявил, что включение фильма «Воздух» в конкурсную программу Токийского международного кинофестиваля говорит о невозможности отмены русской культуры.

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