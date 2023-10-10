Глава литературного агентства: романтическое фэнтези — самый популярный жанр у россиян

Основатель литературного агентства по написанию книг Writer’s Way Александр Корнев рассказал, какие литературные жанры популярны у читателей в 2023 году.

«Если говорить про общий рынок, то здесь, как давно уже в мире, лидируют жанры романтическое фэнтези и детектив — они остаются на пике очень долгое время», — поделился эксперт в разговоре с RuNews24.

Далее, по его словам, следует фантастика.

Корнев отметил, что в России нет новых больших игроков в этих жанрах, поэтому «всё до ужаса стабильно».

Ранее российские эксперты назвали наиболее издаваемых азиатских авторов. Продажи произведений писателей из Японии, Китая и Южной Кореи в 2023 году выросли на 100% по сравнению с прошлым годом.