Узнать больше

Глава литературного агентства: романтическое фэнтези — самый популярный жанр у россиян

Короткая ссылка
Основатель литературного агентства по написанию книг Writer’s Way Александр Корнев рассказал, какие литературные жанры популярны у читателей в 2023 году.
Глава литературного агентства: романтическое фэнтези — самый популярный жанр у россиян
  • Gettyimages.ru

«Если говорить про общий рынок, то здесь, как давно уже в мире, лидируют жанры романтическое фэнтези и детектив — они остаются на пике очень долгое время», — поделился эксперт в разговоре с RuNews24.

Далее, по его словам, следует фантастика.

Корнев отметил, что в России нет новых больших игроков в этих жанрах, поэтому «всё до ужаса стабильно».

Ранее российские эксперты назвали наиболее издаваемых азиатских авторов. Продажи произведений писателей из Японии, Китая и Южной Кореи в 2023 году выросли на 100% по сравнению с прошлым годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить