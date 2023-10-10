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В сети вышел трейлер спортивной драмы «Легенда о самбо»

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Во вторник, 10 октября, в сети появился трейлер российской спортивной драмы «Легенда о самбо». В прокат картина выйдет 16 ноября, в день 85-летия этого вида спорта.
В сети вышел трейлер спортивной драмы «Легенда о самбо»
  • Кадр из фильма «Легенда о самбо»
  • © Russian World Vision

Видео опубликовано на YouTube-канале кинокомпании Russian World Vision.

В центре сюжета ленты — Василий Ощепков и Виктор Спиридонов, объединённые общим желанием создать отечественное искусство самообороны. Однако работать вместе бывает очень трудно. Персонажи столкнутся с предательством, обидами, трагедией на пути к своей цели.

В основу фильма легла реальная история двух родоначальников самбо — единственного признанного международного вида спорта, официальным языком которого является русский.

Режиссёром ленты выступил Андрей Богатырёв. Роли исполнили Дмитрий Павленко, Вольфганг Черни, Антон Вохмин, Алексей Шевченков, Ольга Сташкевич и многие другие.  

Ранее стало известно, что группа «Ва-Банкъ» выпустила клип на песню «Учитель», вошедшую в саундтрек фильма «Легенда о самбо».

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