Группа «Ва-Банкъ» выпустила клип на песню «Учитель»

Российская рок-группа «Ва-Банкъ» опубликовала музыкальное видео на песню «Учитель», которая вошла в саундтрек фильма «Легенда о самбо».

Режиссёром нового клипа группы «Ва-Банкъ», опубликованного на официальном YouTube-канале коллектива, стал Андрей Богатырёв — постановщик картин «Легенда о самбо» и «Красный призрак».

«Ещё в детстве я слушал группу «Ва-Банкъ» и, конечно, не мог себе представить, что когда-то смогу предложить Александру Ф. Скляру написать песню для своего фильма. Был очень рад, что он согласился и сделал песню, которая собрала воедино все смыслы фильма, а также задала образ на вечную тему — тему взросления. Ведь учитель действительно учит тому, как он живёт сам», — цитирует слова режиссёра пресс-служба Russian World Vision.

Картина «Легенда о самбо» с песней группы «Ва-Банкъ» выходит в прокат 16 октября 2023 года.

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