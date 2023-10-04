Тур музыканта Гарика Сукачёва по России перенесён на 2024 год
- РИА Новости
Об этом говорится на странице артиста во «ВКонтакте».
«По независящим от артиста и организаторов причинам тур Гарика Сукачёва переносится на новые даты», — говорится в сообщении.
Уточняется, что концерты Сукачёва в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске состоятся в апреле 2024 года.
Причины переноса тура не уточняются.
Ранее Гарик Сукачёв обратился к поклонникам впервые после выписки из больницы и поблагодарил за беспокойство о его здоровье.