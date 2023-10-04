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Тур музыканта Гарика Сукачёва по России перенесён на 2024 год

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Концертный тур российского музыканта Гарика Сукачёва по России перенесли на 2024 год.
Тур музыканта Гарика Сукачёва по России перенесён на 2024 год
  • РИА Новости

Об этом говорится на странице артиста во «ВКонтакте».

«По независящим от артиста и организаторов причинам тур Гарика Сукачёва переносится на новые даты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что концерты Сукачёва в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске состоятся в апреле 2024 года.

Причины переноса тура не уточняются.

Ранее Гарик Сукачёв обратился к поклонникам впервые после выписки из больницы и поблагодарил за беспокойство о его здоровье.

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