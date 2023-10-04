Тур музыканта Гарика Сукачёва по России перенесён на 2024 год

Концертный тур российского музыканта Гарика Сукачёва по России перенесли на 2024 год.

Об этом говорится на странице артиста во «ВКонтакте».

«По независящим от артиста и организаторов причинам тур Гарика Сукачёва переносится на новые даты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что концерты Сукачёва в Казани, Ижевске, Самаре и Ульяновске состоятся в апреле 2024 года.

Причины переноса тура не уточняются.

Ранее Гарик Сукачёв обратился к поклонникам впервые после выписки из больницы и поблагодарил за беспокойство о его здоровье.