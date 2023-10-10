В Москве 4 ноября стартует музыкальный фестиваль-конкурс «Хоровой ринг»

В Москве с 4 ноября по 5 декабря впервые пройдёт фестиваль-конкурс хорового искусства «Хоровой ринг».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В мероприятии смогут принять участие хоровые коллективы окружных учреждений культуры и дополнительного образования Москвы. В конкурсе три возрастные категории: от 10 до 18 лет, от 19 до 55 лет и от 55 до 100 лет.

Фестиваль разделён на три этапа. После первого отборочного онлайн-прослушивания с 4 по 19 ноября коллективы получат приглашения на живые выступления с 20 ноября по 26 ноября, где по результатам будут выбраны девять лучших коллективов. Финальный этап «Хорового ринга» пройдёт в культурном центре «Рублёво» 5 декабря. По его результатам будут объявлены три хора-победителя, которые в тот же день смогут принять участие в суперфинале.

Завершится музыкальный марафон гала-концертом и награждением победителей.

Ранее сообщалось, что в Москве подвели итоги фестиваля студенческих спектаклей.