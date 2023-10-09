В Москве подвели итоги фестиваля студенческих спектаклей
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ОТР.
«Мы, в общем, объективно судили. И вот эта возможность не только нам посмотреть и им показать, а увидеть всю палитру той ситуации, которая происходит в воспитании будущих знаменитых актёров русского театра — я считаю, что этот фестиваль как раз выполняет эту задачу в полной мере», — заявил Юрий Лаптев, народный артист России, член жюри.
Лучшим стал спектакль «Ворон» Театрального института имени Щукина.
Приз в номинации «Лучший актёрский ансамбль» получил Екатеринбургский государственный театральный институт с постановкой «О мышах и людях».
Ранее сообщалось, что во Владивостоке после капитального ремонта открылся Приморский краевой драматический театр молодёжи.