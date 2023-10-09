Три проекта из Курганской области получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.
Самый большой грант (1,7 млн рублей) предусмотрен для спектакля «Наши: во имя жизни» театрального коллектива «Жар-птица».
В рамках проекта «Зауралье: связь времён» снимут цикл документальных фильмов о выдающихся жителях региона.
Кроме того, театр-студия «Контекст» получит поддержку для постановки спектакля «Тимур и его команда».
Ранее сообщалось, что восемь культурных проектов из Челябинской области получат грантовую помощь.