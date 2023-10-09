Три проекта из Курганской области получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив

Три проекта из Курганской области получили гранты Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма поддержки составила 3,3 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

Самый большой грант (1,7 млн рублей) предусмотрен для спектакля «Наши: во имя жизни» театрального коллектива «Жар-птица».

В рамках проекта «Зауралье: связь времён» снимут цикл документальных фильмов о выдающихся жителях региона.

Кроме того, театр-студия «Контекст» получит поддержку для постановки спектакля «Тимур и его команда».

Ранее сообщалось, что восемь культурных проектов из Челябинской области получат грантовую помощь.