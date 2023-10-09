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Восемь культурных проектов из Челябинской области получат грантовую помощь

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В пресс-службе полпредства в УрФО заявили, что восемь проектов из Челябинской области удостоены грантов Президентского фонда культурных инициатив по итогам специального конкурса в 2023 году.
Восемь культурных проектов из Челябинской области получат грантовую помощь
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Победителями конкурса стали проекты республиканского фестиваля «Золотой кубок Башкирии», русского народного искусства «Хоровод круглый год», мордовской культуры на Южном Урале и другие.

Объём финансирования составит порядка 28 млн рублей.

Всего в спецконкурсе 2023 года победили 26 проектов из всех регионов УрФО. Общий объём поддержки составит около 48 млн рублей.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.

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