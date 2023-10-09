Восемь культурных проектов из Челябинской области получат грантовую помощь
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Победителями конкурса стали проекты республиканского фестиваля «Золотой кубок Башкирии», русского народного искусства «Хоровод круглый год», мордовской культуры на Южном Урале и другие.
Объём финансирования составит порядка 28 млн рублей.
Всего в спецконкурсе 2023 года победили 26 проектов из всех регионов УрФО. Общий объём поддержки составит около 48 млн рублей.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.