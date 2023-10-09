Государственные музеи Подмосковья посетили 1,7 млн человек с начала года
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Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, самыми популярными стали выставки в музее «Новый Иерусалим», историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина и музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину.
Также в число самых посещаемых вошли литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» и музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева.
Ранее сообщалось, что Музей-заповедник Поленова и Ассоциация музеев Дальнего Востока совместно с федеральным провайдером цифровых услуг создали образовательный проект для школьников из отдалённых населённых пунктов «Василий Поленов. Учитель и ученики».