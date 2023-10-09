Сарапульский музей-заповедник вступил в Ассоциацию патриотического туризма
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Объединение включает в себя более 300 компаний, и создано для развития патриотического направления в туризме, а также формирования социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, любви к отечеству.
В Сарапульском музее-заповеднике на постоянной основе представлены выставки, посвящённые воинской славе российских защитников отечества.
Ранее сообщалось, что новый туристический маршрут «Святые покровители Арктики» соединит Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Карелию.