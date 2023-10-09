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Синоптик Шувалов: в Москве потеплеет до +15 °С на этой неделе

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал потепление до +15 °С в Москве на текущей неделе.
Синоптик Шувалов: в Москве потеплеет до +15 °С на этой неделе
  • Gettyimages.ru

Во вторник, 10 октября, в столице ожидается +4…+6 °С со слабыми кратковременными дождями и, возможно, мокрым снегом, а в среду — до +7…+9 °С, поделился специалист в разговоре с газетой «Известия».

Затем циклон принесёт изменения в погодный фон Московского региона.

«В результате температура начнёт повышаться буквально на глазах и уже в четверг достигнет +13…+15 °С. Это значения, которые превышают обычную для этого времени года климатическую норму», — отметил синоптик.

По его словам, ветер в этот день может усилиться до 18 м/с. Также ожидаются дожди.

Накануне в Москве объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега и сильного ветра.

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