Синоптик Шувалов: в Москве потеплеет до +15 °С на этой неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал потепление до +15 °С в Москве на текущей неделе.

Во вторник, 10 октября, в столице ожидается +4…+6 °С со слабыми кратковременными дождями и, возможно, мокрым снегом, а в среду — до +7…+9 °С, поделился специалист в разговоре с газетой «Известия».

Затем циклон принесёт изменения в погодный фон Московского региона.

«В результате температура начнёт повышаться буквально на глазах и уже в четверг достигнет +13…+15 °С. Это значения, которые превышают обычную для этого времени года климатическую норму», — отметил синоптик.

По его словам, ветер в этот день может усилиться до 18 м/с. Также ожидаются дожди.

Накануне в Москве объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега и сильного ветра.