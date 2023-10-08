МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за дождя и мокрого снега в Москве

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега и сильного ветра.

Об этом сообщает столичный главк МЧС.

Как отметили в ведомстве, в период с 21:00 8 октября до 21:00 9 октября по Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление ветра с порывами 16 м/с.

Кроме того, в столице ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT предупредил о возможной гололедице в ночь на понедельник и вторник.