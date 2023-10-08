Синоптик предупредил о возможной гололедице в ночь на понедельник и вторник

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.

По словам специалиста, в районе Коми стоит циклон, закачивающий холодный воздух из Белого моря.

«Практически весь северо-западный округ под этим циклоном: Петербург, Псков, Новгород, Москва и аж до Саратова. Поэтому в принципе неделя будет холодная. Самые холодные дни — нынешние выходные и начало недели. А дальше, к субботе, температура повысится к норме», — рассказал синоптик.

Он добавил, что всю рабочую неделю погода будет пасмурной, с осадками и только в субботу, по предварительным прогнозам, «чуть-чуть выглянет солнышко».

«В понедельник погода практически такая же, как и сегодня. Облачно с осадками, температура днём +3...+5 °С, порывы ветра до 16 м/с. В ночь на вторник 0...+2 °С, небольшие осадки. Сегодня ночью и в ночь с понедельника на вторник местами возможна гололедица, потому что выпавший дождь при минусовых температурах ночью может подморозить. Но не везде», — отметил Цыганков.

Собеседник RT также предупредил, что в середине недели поднимется давление.

«Во вторник днём ожидается +3...+5 °С. Ночь со вторника на среду будет самой холодной, по прогнозам -4...+1 °С и немножко подрастёт давление. В четверг, пятницу и субботу ночные температуры +2...+7 °С, к субботе +3…+8 °С. В среду днём +6...+11 °С, в четверг уже +11...+16 °С, в пятницу +8...+13 °С и в субботу +6...+11 °С», — заключил синоптик.

Ранее региональное МЧС сообщило, что в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение на 7—9 октября.