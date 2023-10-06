В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение на 7—9 октября.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Ожидаются сильные ливни, усиление ветра до 29 м/с.

Спасатели советуют по возможности отказаться от прогулок в непогоду, а также не оставлять автомобили под рекламными щитами, дорожными знаками и аварийными деревьями.

Также стало известно, что в Удмуртии в выходные ожидается порывистый ветер, дождь и дождь с мокрым снегом, ночью и утром местами туман, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

В субботу днём температура воздуха составит +8...+13 °С. В воскресенье до +7 °С.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов до 9 октября.