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В Нижегородской области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов до 9 октября

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Чрезвычайная и высокая пожарная опасность лесов сохранится в Нижегородской области до 9 октября.
В Нижегородской области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов до 9 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Жителям не рекомендуется жечь мусор на садовых и дачных участках, разводить костры. Продолжает действовать и запрет на посещение лесов.

Также стало известно, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожароопасности в лесах до 8 октября. Речь идёт о Пограничном и Лазовском округах, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.

В Хасанском округе 7—8 октября ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что на выходных, 7—8 октября, в центральных областях европейской территории России ожидается ухудшение погоды. Будет на 3—5 градусов ниже нормы, что соответствует ноябрьским значениям.

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