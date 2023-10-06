В Нижегородской области сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов до 9 октября
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Жителям не рекомендуется жечь мусор на садовых и дачных участках, разводить костры. Продолжает действовать и запрет на посещение лесов.
Также стало известно, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожароопасности в лесах до 8 октября. Речь идёт о Пограничном и Лазовском округах, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.
В Хасанском округе 7—8 октября ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность.
Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что на выходных, 7—8 октября, в центральных областях европейской территории России ожидается ухудшение погоды. Будет на 3—5 градусов ниже нормы, что соответствует ноябрьским значениям.