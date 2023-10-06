Синоптик Шувалов предупредил о похолодании на европейской части России в выходные
Дневная температура на северо-западе, в Санкт-Петербурге, Москве, Туле, Рязани, Твери составит +4,6 °С, сообщил метеоролог в беседе с URA.RU.
«Погода будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, в воскресенье северо-западный с порывами до 15—20 м/с», — сказал Шувалов и предупредил, что в понедельник, 9 октября, в утренние часы не исключена гололедица.
Наряду с этим стало известно, что в Южно-Сахалинске 6 октября объявлен режим ЧС в связи с прохождением тайфуна по югу острова. Об этом сообщает newizv.ru.
Ведётся круглосуточный мониторинг ситуации.
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске из-за тайфуна подтоплены жилые дома.