Узнать больше

Синоптик Шувалов предупредил о похолодании на европейской части России в выходные

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что на выходных, 7—8 октября, в центральных областях европейской территории России ожидается ухудшение погоды. Будет на 3—5 градусов ниже нормы, что соответствует ноябрьским значениям.

Дневная температура на северо-западе, в Санкт-Петербурге, Москве, Туле, Рязани, Твери составит +4,6 °С, сообщил метеоролог в беседе с URA.RU.

«Погода будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, в воскресенье северо-западный с порывами до 15—20 м/с», — сказал Шувалов и предупредил, что в понедельник, 9 октября, в утренние часы не исключена гололедица.

Наряду с этим стало известно, что в Южно-Сахалинске 6 октября объявлен режим ЧС в связи с прохождением тайфуна по югу острова. Об этом сообщает newizv.ru.

Ведётся круглосуточный мониторинг ситуации.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске из-за тайфуна подтоплены жилые дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить