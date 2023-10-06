Синоптик Шувалов предупредил о похолодании на европейской части России в выходные

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что на выходных, 7—8 октября, в центральных областях европейской территории России ожидается ухудшение погоды. Будет на 3—5 градусов ниже нормы, что соответствует ноябрьским значениям.

Дневная температура на северо-западе, в Санкт-Петербурге, Москве, Туле, Рязани, Твери составит +4,6 °С, сообщил метеоролог в беседе с URA.RU.

«Погода будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, в воскресенье северо-западный с порывами до 15—20 м/с», — сказал Шувалов и предупредил, что в понедельник, 9 октября, в утренние часы не исключена гололедица.

Наряду с этим стало известно, что в Южно-Сахалинске 6 октября объявлен режим ЧС в связи с прохождением тайфуна по югу острова. Об этом сообщает newizv.ru.

Ведётся круглосуточный мониторинг ситуации.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске из-за тайфуна подтоплены жилые дома.