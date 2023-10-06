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Агроном Викулов посоветовал дачникам не укрывать растения на зиму в первые заморозки

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Агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов выразил мнение, что не стоит укрывать растения на зиму в первые заморозки.
Агроном Викулов посоветовал дачникам не укрывать растения на зиму в первые заморозки
  • РИА Новости

«Вообще обычно на зиму укрывают цветочные культуры, например розы и виноград. Но несмотря на предстоящие заморозки в Москве и области в выходные, укрывать их к зиме пока не стоит, они требуют более позднего укрытия. Тем более что впереди ещё будет потепление», — сказал он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, под укрытием может возникнуть парниковая атмосфера, что приведёт к пробуждению почек.

Кроме того, отметил Викулов, при потеплении и слишком раннем укрытии создаются условия для размножения грибка.

Как добавил эксперт, укрывать растения на зиму нужно, когда температура воздуха в ночное время опускается до -5...-7 °С.

Ранее депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как сэкономить электроэнергию на дачном участке.

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