Заммэра Москвы предупредил, что ожидается резкое ухудшение погоды

Первые заморозки и усиление ветра ожидаются в ближайшие сутки на территории Москвы, заявил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram.

Заместитель мэра столицы Пётр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, проинформировал, что с 21:00 мск до следующих суток в Москве ожидается резкое ухудшение погоды.

«Ночью и утром понижение температуры воздуха до -2 °С, на дорогах местами гололедица. С 09:00 субботы и до конца суток — сильный дождь со снегом, порывы ветра до 21 метра в секунду», — добавил он.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова посоветовала московским автомобилистам поменять шины.