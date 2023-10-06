Заммэра Москвы предупредил, что ожидается резкое ухудшение погоды
- РИА Новости
Заместитель мэра столицы Пётр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, проинформировал, что с 21:00 мск до следующих суток в Москве ожидается резкое ухудшение погоды.
«Ночью и утром понижение температуры воздуха до -2 °С, на дорогах местами гололедица. С 09:00 субботы и до конца суток — сильный дождь со снегом, порывы ветра до 21 метра в секунду», — добавил он.
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова посоветовала московским автомобилистам поменять шины.