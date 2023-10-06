Вильфанд спрогнозировал резкое ухудшение погоды в Крыму с 8 октября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с воскресенья, 8 октября, в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды.

«В течение суток 9 октября, в понедельник, в Крыму ожидается очень сильный дождь, превышающий пороговые значения. Он может приводить к подтоплению и к другим негативным последствиям», — сообщил он в беседе с газетой «Известия».

Прогнозируется ветер, порывы которого могут достигать 27 м/с. В понедельник ночью температура воздуха составит +2...+7 °С, днём +10...+15 °С.

Со своей стороны, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температура воздуха в столичном регионе в ближайшие выходные может опуститься до отметок ноября и составить +4...+5 °С.

«Мы сейчас находимся под влиянием центральной части достаточно активного североатлантического циклона, вслед за которым ближайшей ночью в Москву будут поступать первые в этом году по-настоящему холодные арктические воздушные массы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он добавил, что тепло вернётся в московский регион во второй половине следующей недели, ожидается +10...+14 °С в дневное время.

Ранее в Гидрометцентре Ставропольского края пообещали жителям региона хорошую погоду на выходных, 7—8 октября.