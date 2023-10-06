На Ставрополье 8 октября ожидается до +25 °С

В Гидрометцентре Ставропольского края пообещали жителям региона хорошую погоду на выходных, 7—8 октября.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Так, в субботу, 7 октября, ночью и утром местами кратковременный дождь и туман. Днём воздух прогреется до +21 °С. Ветер усилится до 11 м/с.

В воскресенье, 8 октября, солнечно, преимущественно без осадков. Днём ожидается +25 °С. Ветер 6—11 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что на выходных, 7—8 октября, в центральных областях европейской территории России ожидается ухудшение погоды. Будет на 3—5 градусов ниже нормы, что соответствует ноябрьским значениям.