Певица Вера Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева сообщила поклонникам о разводе с продюсером Константином Меладзе.

Об этом артистка написала в своих социальных сетях. В посте с объявлением релиза мини-альбома певица написала, что в новых песнях она осветила развод, свою трансформацию и благодарность.

Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году. Слухи об их расставании появились в конце лета. Официальная причина развода пары не сообщалась.

Ранее стало известно, что Хью Джекман разводится с актрисой Деборрой-Ли Джекман после 27 лет брака.