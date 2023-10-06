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Певица Вера Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе

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Певица Вера Брежнева сообщила поклонникам о разводе с продюсером Константином Меладзе.
Певица Вера Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе
  • Gettyimages.ru

Об этом артистка написала в своих социальных сетях. В посте с объявлением релиза мини-альбома певица написала, что в новых песнях она осветила развод, свою трансформацию и благодарность.

Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году. Слухи об их расставании появились в конце лета. Официальная причина развода пары не сообщалась.

Ранее стало известно, что Хью Джекман разводится с актрисой Деборрой-Ли Джекман после 27 лет брака.

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