Немецкий мастер Гюнцель представила русскую куклу Асю в Нижнем Новгороде

Немецкий мастер Хильдегард Гюнцель в ходе посещения Нижнего Новгорода представила русскую куклу Асю в наряде Нижегородской губернии.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Девизом моей работы стала именно русская душа. Когда я прибыла в Нижний Новгород, посетила его достопримечательности, познакомилась с коллекциями русского искусства в нижегородских музеях, только тогда абсолютно отчётливо почувствовала эту особую русскую душу», — сказала Гюнцель.

В Нижнем Новгороде собрано крупнейшее собрание кукол Гюнцель в мире. В настоящее время там представлено 58 экспонатов.

«Благодаря дружбе нижегородского коллекционера и немецкой «королевы кукол», чьи работы представлены в коллекциях Деми Мур, Мадонны, Майкла Джексона и Донателлы Версаче, Нижегородская область получила выставку мирового уровня», — заявила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Что касается куклы Аси, то она наряжена в праздничный крестьянский костюм молодой замужней женщины Нижегородской губернии конца XVIII — начала XIX века.

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