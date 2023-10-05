Выставка «Лики Богоматери» открывается в Петербурге
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу музея.
Посетители смогут ознакомиться с историей иконографии с раннехристианских времён до современности, а также сравнить образы в восточном и западном христианстве.
Среди экспонатов: акварельный рисунок фрагмента катакомб в Риме «Поклонение волхвов» и икона «Образ явленных и чудотворных икон Богоматери».
Ранее сообщалось, что на международной выставке-форуме «Россия», которая состоится 4 ноября 2023 года на ВДНХ, в числе проектов Санкт-Петербурга представят Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.