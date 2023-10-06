Объявлена конкурсная программа фестиваля «НСТ Хоррор Фест»

В пятницу, 6 октября, стало известно, какие фильмы будут представлены в конкурсной программе III Международного кинофестиваля фильмов ужасов и триллеров «НСТ Хоррор Фест».

По данным пресс-службы, откроет фестиваль и станет участником конкурсной программы франко-американский фильм «Кошки-мышки», главная героиня которого — Марго (Эмилия Джонс) — подозревает, что её возлюбленный Роберт (Николас Браун) что-то скрывает. После расставания парень подтверждает домыслы девушки. Марго понимает, что между ними началась опасная игра, исход у которой может быть смертельным. В России фильм представит кинокомпания «Вольга».

Также среди конкурсантов — французский хоррор «Пандемониум» режиссёра Кваркса. Сюжет сфокусирован на Натане, который после автокатастрофы умирает и попадает в ад. Там персонаж столкнётся с ужасами и мучениями множества пропащих душ. Ему предстоит приложить немало усилий, чтобы выбраться из страшного подземного мира. Роли исполнили Арбен Байрактарай, Офелия Колб, Манон Мендивид и многие другие. Предоставила ленту компания World Pictures.

За главный приз поборются две испанские картины — «Пусть всё горит» Дэвида Гебреро Лобелоса о потерявшей сына Марии, которая встречает таинственную девочку, втянутую в секретный культ подготовки к апокалипсису, и «Другие: Проклятие кукушки» Мары Таргароны о молодой паре, столкнувшейся с настоящим злом в виде двух пожилых людей. Последний фильм также закроет «НСТ Хоррор Фест».

В числе других участников — австралийская лента «Блейз» Дель Кэтрин Бартон о 12-летней девочке, пережившей страшное преступление и ищущей ответы в мире фантазий, британский триллер «Костяной домик» Матиаса Хёне о женщине, спасшей двух братьев-преступников, и американский комедийный хоррор «Крик. Ночь перед Рождеством» о девушке по имени Уинни, столкнувшейся с убийцей-психопатом, от которого она когда-то спасла всю округу.

«НСТ Хоррор Фест» пройдёт в Москве с 12 по 15 октября в кинотеатре «Пять звёзд на Павелецкой» и в Санкт-Петербурге с 20 по 22 октября в «Художественном». Организаторами мероприятия выступили канал «Настоящее Страшное Телевидение» (НСТ) и медиахолдинг «Цифровое Телевидение».

По словам программного директора фестиваля, кинокритика Егора Москвитина, фильмы, которые будут представлены в этом году, понравятся как любителям испуга, так и тем, кто желает получить от кино какой-то смысл и терапевтическую помощь.

«А зрителя, который хочет не только пугаться, но и смеяться, развеселит сюрприз, который мы готовим в пятницу, 13-го. В программе, кстати, возможны и весьма вероятны дополнения — так что остаёмся на связи», — уточнил Егор Москвитин.

Как отметил Иван Кудрявцев, генеральный продюсер фестиваля, в конкурсную программу вошли самые яркие картины, участвовавшие в международных кинофестивалях, таких как «Санденс», NIFFF, FrightFest и «Трайбека».

Фильмы внеконкурсной программы будут объявлены позднее.

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