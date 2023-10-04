Три фильма RT получили призы фестиваля этнографического кино в номинации «Zа Родину!»

Третий Всероссийский фестиваль этнографических фильмов в Симферополе объявил лучшие работы, среди которых оказались три фильма RT.

Gettyimages.ru

Фестиваль длился три дня, и на нём было показано 34 фильма в четырёх номинациях. В номинации «Zа Родину!» среди военно-патриотических фильмов лучшим признан фильм Олега Некишева «Банда Бассотти». Второй приз в этой номинации получил фильм «Сила» (режиссёр Екатерина Китайцева). Третий приз вручён фильму «Герои Донбасса. Комбат» (режиссёр Сергей Ганночка). Обладателем Гран-при фестиваля стала картина Иннокентия Иванова из Санкт-Петербурга «Нация в фарфоре».