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Три фильма RT получили призы фестиваля этнографического кино в номинации «Zа Родину!»

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Третий Всероссийский фестиваль этнографических фильмов в Симферополе объявил лучшие работы, среди которых оказались три фильма RT.
Три фильма RT получили призы фестиваля этнографического кино в номинации «Zа Родину!»
  • Gettyimages.ru

Фестиваль длился три дня, и на нём было показано 34 фильма в четырёх номинациях.

В номинации «Zа Родину!» среди военно-патриотических фильмов лучшим признан фильм Олега Некишева «Банда Бассотти».

Второй приз в этой номинации получил фильм «Сила» (режиссёр Екатерина Китайцева).

Третий приз вручён фильму «Герои Донбасса. Комбат» (режиссёр Сергей Ганночка).

Обладателем Гран-при фестиваля стала картина Иннокентия Иванова из Санкт-Петербурга «Нация в фарфоре».

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