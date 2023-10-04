Три фильма RT получили призы фестиваля этнографического кино в номинации «Zа Родину!»
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Фестиваль длился три дня, и на нём было показано 34 фильма в четырёх номинациях.
В номинации «Zа Родину!» среди военно-патриотических фильмов лучшим признан фильм Олега Некишева «Банда Бассотти».
Второй приз в этой номинации получил фильм «Сила» (режиссёр Екатерина Китайцева).
Третий приз вручён фильму «Герои Донбасса. Комбат» (режиссёр Сергей Ганночка).
Обладателем Гран-при фестиваля стала картина Иннокентия Иванова из Санкт-Петербурга «Нация в фарфоре».