Правнук Достоевского рассказал о работе вагоновожатым в Петербурге

Дмитрий Достоевский, правнук писателя Фёдора Достоевского, рассказал о работе вагоновожатым в трамваях Санкт-Петербурга.

«Знаете, в мою бытность мы все старались в первую очередь ездить не просто строго по расписанию, но ещё и ритмично. К примеру, если видишь в наружное зеркало, что кто-то спешит на твой трамвай и не успевает, то, будь любезен, подожди его и дай человеку спокойно сесть. Ведь если ты мастер, то без проблем наверстаешь на маршруте упущенное время», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По словам Достоевского, он всегда следовал такому правилу, поскольку это важный элемент в рамках общегородской вежливости.

«Я долгое время проработал на 34-м маршруте и безумно его любил не только за то, что он проходил по достоевским местам, но и за его, так сказать, «лиричный характер». Трамвай шёл из центра города в Приморский парк культуры и отдыха, и самыми ранними рейсами пользовались люди из категории «кому за 50», ездившие туда на прогулки», — поделился он.

Как отметил Достоевский, он знал в лицо многих своих постоянных пассажиров.

Ранее директор ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин рассказал о преимуществах нового вагона «Достоевский».