Режиссёр Борис Акопов снимет комедийный сериал «На автомате»

Российский режиссёр, обладатель главных призов Международного кинофестиваля в Карловых Варах в программе «К Востоку от Запада» и 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Борис Акопов снимет многосерийный проект в жанре криминальной комедии. Роли в сериале исполнят Агния Дитковските, Вячеслав Копейкин, Александра Урсуляк, Денис Косиков и другие.

«В своём творчестве я привык двигаться интуитивно. Среди множества сценариев, которые я прочитал, мне показалось, что в этом жанре — криминальной комедии, абсолютно новом для меня, мне было бы интересно поработать и попробовать себя. Ранее я не снимал сериалы, поэтому для меня «На автомате» — самый настоящий эксперимент», — приводит слова постановщика пресс-служба «Кинопоиска».

Сюжет ленты будет вращаться вокруг жителей провинциального городка Неясный Ромы и Жени, которые случайно находят дорогой товар в заброшенном помещении и пытаются его сбыть, не понимая, что таким образом переходят дорогу местному криминалитету.

Премьера «На автомате» состоится в 2024 году.

Ранее на «Кинопоиске» стартовал показ сериала «Кибердеревня».