Режиссёр Борис Акопов снимет комедийный сериал «На автомате»
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«В своём творчестве я привык двигаться интуитивно. Среди множества сценариев, которые я прочитал, мне показалось, что в этом жанре — криминальной комедии, абсолютно новом для меня, мне было бы интересно поработать и попробовать себя. Ранее я не снимал сериалы, поэтому для меня «На автомате» — самый настоящий эксперимент», — приводит слова постановщика пресс-служба «Кинопоиска».
Сюжет ленты будет вращаться вокруг жителей провинциального городка Неясный Ромы и Жени, которые случайно находят дорогой товар в заброшенном помещении и пытаются его сбыть, не понимая, что таким образом переходят дорогу местному криминалитету.
Премьера «На автомате» состоится в 2024 году.
Ранее на «Кинопоиске» стартовал показ сериала «Кибердеревня».