Российская глубинка на Марсе: в сети выходит сериал «Кибердеревня»

В субботу, 23 сентября, в сети выходят первые эпизоды сериала «Кибердеревня», действие которого разворачивается в 2100 году. По сюжету на Марсе, некоторое время назад заселённом людьми, осталось одно фермерское хозяйство, которым управляет Николай Кулибин. В какой-то момент участком решает завладеть компания «Ижевск Дайнемикс», намеренная построить на Марсе завод. Кулибин отказывается покидать родной дом, и его решают отобрать насильно. В ходе потасовки сознание главы «Ижевск Дайнемикс» переселяется в тело ржавого робота. Николай попытается всё исправить и отвоевать своё хозяйство.

В субботу, 23 сентября, на «Кинопоиске» стартует показ комедийного фантастического сериала российского производства «Кибердеревня» режиссёра Сергея Васильева («И тут он открывает глаза»). Центральные роли исполнили Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, а также Сергей Бурунов. Последний озвучил одного из ключевых персонажей — робота Робогозина.

Основное действие разворачивается в 2100 году. К этому моменту мир претерпел значительные изменения. Например, Марс стал первой планетой, заселённой людьми, — это стало возможно благодаря программе «Марсианский гектар — каждому». Впрочем, на фоне новой волны урбанизации жители стали покидать планету. В итоге на Марсе осталось одно фермерское хозяйство под управлением Николая Кулибина.

Его ферма — это зелёный участок, по которому бегают куры и козы, небольшой домик, древний трактор и старая добрая «буханка»... Однако всё это функционирует в соответствии с новейшими достижениями в области технологий: территорию обслуживают роботы, к которым Кулибин относится с большой любовью, специальные индикаторы позволяют отслеживать эмоциональное состояние кур (те иногда испытывают стресс и впадают в депрессию), а климатом управляют преобразователи кислорода, известные как «Киберберёзки».

Живёт себе Николай с семьёй на Марсе и горя не знает, пока на горизонте не возникает старый знакомый — глава корпорации «Ижевск Дайнемикс» Константин Барагозин. Самовлюблённый и высокомерный, он давно утратил интерес к своей деятельности, сосредоточившись на личных удобствах, и практически довёл организацию до банкротства. Чтобы хоть как-то оправдаться перед коллегами, он рассказывает о новом (придуманном его ассистентом) проекте, включающем строительство завода на Марсе. Идея вызывает интерес, но команда сталкивается с проблемой: Кулибин ни за какие «подарки» не согласен бросать родное хозяйство. Территорией пытаются завладеть насильно, но в это время в результате стечения обстоятельств Барагозин меняется сознанием с ржавым роботом, запрограмированным на уборку. Герою приходится заключить с Николаем сделку: тот поможет ему вернуться назад, а бизнесмен оставит в покое семью Кулибина и откажется от строительства завода. Естественно, воплощение задуманного оказывается сложнейшей задачей, на пути к решению которой героев ждут опасные приключения.

© Кадр из сериала «Кибердеревня»

Несмотря на все футуристичные идеи, даже спустя десятилетия в жизни россиян присутствуют те же ситуации и проблемы: билет на космический поезд не купить, поскольку у кассира-голограммы перерыв, на почте бардак — и посылка отправляется не туда, куда планировалось, дорогу крайне не вовремя перебегает стереотипная бабушка с тележкой (правда, модернизированной), а ещё все были бы рады слетать на спутник «Европа», но получить визу — та ещё задача. Отечественный автопром в экранном мире всё тот же: по улицам летают «жигули», а УАЗ главного героя вечно ломается в самые неподходящие для этого моменты.

Сюжет ленты увлекателен, но весьма вторичен. На экране разворачиваются события, которые не раз были в кино или новостях, а теперь их просто перенесли в другое время с новыми условиями.

Например, история с единственным хозяйством на Марсе отсылает к событиям в Одинцове, где был построен ЖК, а посреди его территории стоял деревенский домик — владельцы отказывались освобождать территорию. Ранее на эту же тему был снят сериал «Против всех» с Николаем Добрыниным в главной роли.

Конфликт между Барагозиным и Кулибиным тоже довольно избит: они начали сотрудничать чуть ли не в юности, при этом один был настроен на научный прогресс, а второго интересовали грамотная реклама и деньги. Со временем пути партнёров разошлись, а встретились они спустя десятилетия. Взаимные претензии никуда не делись, соответственно, решить проблему полюбовно не получается. Также в сериале есть очевидная отсылка к мультфильму «ВАЛЛ·И» (найденного на помойке робота даже называют Ваней) и менее очевидные к сериалу «Любовь. Смерть. Роботы» и многим другим фантастическим лентам.

© Кадр из сериала «Кибердеревня»

Словом, по-настоящему оригинальна «Кибердеревня» только в вопросе проработки мира — колоритного и непохожего на то, что в подобных историях показывали раньше. Наблюдать за многочисленными деталями — большое удовольствие, которое усиливает интересное музыкальное сопровождение: в картине ненавязчиво звучат песни в русской народной стилистике, но если прислушаться, можно заметить, что в их текстах говорится о нейросетях и прочих технических новшествах.

Несмотря на вторичность, «Кибердеревня» смотрится невероятно весело, задорно, а где-то и очень актуально. В основу сериала легли ролики Birchpunk, в которых истории и атмосфера, свойственные советским фильмам, переплетаются с киберпанком. Поклонникам веб-проекта давно знакомы основные персонажи, а сюжет многосерийной ленты значительно расширяет экранный мир. В частности, зрители узнают о прошлом Кулибина и его отношениях с семьёй. Интересно, что в будущем авторы планируют создание полноценной масштабной киновселенной. Не исключено, что будут сняты полнометражный фильм, а также спин-оффы.