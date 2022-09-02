«Дед-Рэмбо» борется за свой дом и семью: в Москве и Подмосковье идут съёмки сериала «Против всех»

В Москве и Люберцах проходят съёмки сериала «Против всех» с Николаем Добрыниным и Александрой Урсуляк. Сценаристы шоу вдохновились реальной историей из Одинцова, где возник конфликт между застройщиком многоэтажного жилого комплекса и владельцами земельного участка с частным домом. В центре сюжета — семья Занозиных и её глава, дед Захар, который наотрез отказывается продавать «родовое гнездо». Режиссёром ленты выступил Михаил Соловьёв.

Одна из главных локаций сериала «Против всех», производством которого заняты онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС, расположена в Люберцах. Именно там, во дворе современного многоэтажного жилого комплекса, появился частный дом с участком, на котором разбит небольшой сад, грядки, возведены хозяйственные постройки, сарай, коровник, загоны для кроликов и кур. Живёт на этом участке семья Занозиных, глава которой — дед Захар в исполнении Николая Добрынина, — принципиально не хочет продавать своё имущество застройщику ЖК, хотя тот уже вырубил лес вокруг участка, осушил пруд и возвёл большую часть комплекса. В семье главного героя тоже не всё гладко — невестка (Александра Урсуляк) ушла от одного сына Захара к другому, а внук и вовсе влюбился в дочку антагониста.

Режиссёром проекта выступил Михаил Соловьёв («Семейка», «Улица»).

Когда интересную историю негде снимать

По словам креативного продюсера сериала Алексея Михновича, о «синем домике в Одинцово» команда узнала несколько лет назад и уже тогда история показалась кинематографистам достойной экранизации. Проблемой для старта съёмок шоу было отсутствие подходящей локации.

«Мы не понимали, как это вообще снимать несмотря на то, что идея нам понравилась уже тогда. Мы же не построим этот дом. Ну какой ЖК пустит нас с такими идеями? Но сама мысль в головах осталась», — рассказал продюсер.

На несколько лет идея ушла «в стол», а команда начала прорабатывать другую концепцию — о пожилом человеке, чьи взгляды на жизнь кардинально отличаются от современных.

«Мы долго прокручивали варианты, кто это может быть, и в центре какой ситуации. Тут очень кстати вспомнили про историю с домом. И как-то эти две концепции очень органично срослись. Но снова всё упёрлось в вопрос, как мы это будем снимать», — говорит Михнович.

Фото со съёмок сериала «Против всех»

© Онлайн-кинотеатр START

Поиски локации оказались непростой задачей: продюсеры отсмотрели порядка 20 жилых комплексов в Москве и Подмосковье, но подходящих не находилось. Появилась идея снимать дом отдельно, на «зелёнке», а впоследствии объединить на монтаже с отснятыми планами ЖК, добавить компьютерную графику. Но от такой идеи быстро отказались.

«Это был один из рабочих вариантов, пока мы не сделали тесты: стало понятно, что таким образом мы недополучаем эмоциональную составляющую. История получилась бы немножко искусственно созданной, а хотелось иного. Хотелось видеть именно эту картину: житель ЖК видит из окна многоэтажки деда Захара. А дед Захар выходит, скажем, из курятника, и видит кого-то у подъезда. Чтобы этот конфликт «искрил» каждую секунду», — рассказал Михнович.

В результате в подмосковных Люберцах был найден жилой комплекс, а администрация района согласилась пустить на территорию киноделов со всеми декорациями. Но и там не обошлось без сложностей, поскольку дом, а также участок с сараями и садом оказались посреди детской площадки.

«Нам не разрешили снимать покрытие. Поэтому под нашим домом осталась и плитка, и резиновое покрытие детской площадки. Углубляться в землю, чтобы посадить деревья, тоже, соответственно, было нельзя. Поэтому весь участок — это полностью привозной грунт. Мы сделали специальную подложку по принципу, по которому строят дороги, — песок и щебень, — чтобы не сидеть в лужах, когда дождь идёт. Сверху положили слой грунта и после этого сажали траву, деревья, делали грядки», — рассказал художник-постановщик Александр Ким.

Разработка плана локации, перепланировка, утверждение, консультации с ландшафтными дизайнерами и строительство заняли несколько месяцев. Около четырёх недель ушло на покрытие и формирование грунта, ещё почти месяц — на возведение дома и всех построек. В последнюю очередь сажали растения и деревья, которые поливают два раза в смену. Результатом остались довольны все причастные к проекту.

«Я бесконечно восхищён нашими художниками — какое чудо они сотворили среди этих новостроек, — делится впечатлениями исполнитель главной роли Николай Добрынин. — У нас на участке цветут яблони, ягоды зреют! Я на даче сажаю — вообще не растёт, а здесь посадили — и растёт. Ежевику позавчера собрали. В каждом сантиметре этой площадки чувствуешь, с какой любовью её создавали».

Ева Смирнова на съёмках сериала «Против всех»

© Онлайн-кинотеатр START

Исполнительница роли внучки Захара Евы, Ева Смирнова («Вампиры средней полосы») тоже в восторге от площадки.

«Я всегда с радостью приезжаю сюда и каждый миллиметр этого дома обследую, исследую, рассматриваю. Здесь всё как настоящее, даже малина прижилась. Настоящая сладкая малина! И мы с мамой, пока никто не видит, срываем по ягодке и кушаем. Ещё есть яблоки, «белый налив», прижились тоже, но пока не созрели», — рассказала юная актриса.

Злодей или герой?

Подбор актёра на роль деда Захара проходил довольно необычно. Николай Добрынин по первоначальной задумке должен был играть Роберта — главного антагониста сериала, владельца компании-застройщика. Параллельно он сам предложил авторам сериала нескольких кандидатов на роль Захара — Юрия Назарова («Горячий снег», «Земля Санникова», «Бой с тенью»), Александра Михайлова («Карнавал», «Любовь и голуби», «Есенин») и ныне покойного Бориса Невзорова («Маршал революции», «Найти и обезвредить», «Говорит Москва»). Уже пройдя пробы, Добрынин позвонил своему агенту и попросил записать его на повторные — но уже на роль деда.

«Захар — человек, у которого есть память, и он эту память бережёт. Он помнит своего деда, своего прадеда, он хранит семейный очаг. Я по жизни такой же. Поэтому мне очень близок и герой, и проект в целом. Я скучаю по этой группе, когда не работаю. А прихожу сюда — и счастлив, хочу, чтобы съёмочный день не кончался. Хочу все трюки сам делать. В принципе, оно сейчас так и происходит», — признался актёр.

Режиссёр Михаил Соловьёв убеждён, что Добрынин идеально воплотил образ Захара.

«Пришёл Николай Николаевич, и появился персонаж. Он его и делает. Невозможно сказать, что это. Это и мимика, и какой-то жест, поворот, юмор — очень-очень тонкий, спокойный. Это и внутренняя сила», — рассказал Соловьёв.

Николай Добрынин и Михаил Соловьёв на съёмках сериала «Против всех»

© Онлайн-кинотеатр START

Николай Добрынин, в свою очередь, отметил, что много занимается спортом и в обычной жизни, и специально для того, чтобы создать образ «деда-Рэмбо»: крепкого, поджарого и несгибаемого — который и в огне не горит, и в воде не тонет.

«На болоте мы хорошо просидели, дублей десять так, с погружением. Тело человеческое вода хорошо выталкивает, так что в одной руке у меня был мешок весом килограмм в 30, а в другой — бутылочка пустая, чтобы пузыри пустить. В могилу сам прыгал. Для этой сцены Миша (режиссёр Михаил Соловьёв. — RT) предложил постелить на землю маты, чтобы мягче прыгать. Я говорю — прыгну без матов. И несколько дублей туда-сюда, туда-сюда. Если бы такой дед был у каждого ребёнка, было бы круто», — рассказал актёр.

По словам Добрынина, самым сложным в работе оказалась разница темпераментов самого актёра и его героя.

«Я по жизни очень эмоциональный человек. А мой дед, наоборот, очень немногословен. Он, например, ни с кем не здоровается по утрам, даже с родными. У меня такой дядька был. Спокойный, жёсткий. И сложно от того, что для этого образа приходится сжимать все эмоции, потому что я сам по себе торнадо. И ещё сложен, наверное, поиск взгляда Захара, порой очень тяжёлого», — говорит Добрынин.

Актёр также высоко оценил профессионализм команды шоу и идею сериала, подчеркнув, что считает её очень своевременной.

«Авторы сериала — это новая волна. Так как у меня под 140 проектов, и сниматься я начал в 1981 году, я помню всё. Это совершенно другое поколение, светлое, очень чёткое. Самое главное — это очень творческие люди, которые делают потрясающую, светлую, нужную историю. В данный момент это очень нужный проект», — считает Николай Добрынин.

Два в одном

Роли двух сыновей деда Захара, братьев-близнецов Германа и Витька, достались актёру Сергею Лавыгину («Кухня», «Отель Элеон», «Лёд 2»). Сыграть двух диаметрально противоположенных персонажей (один — спокойный, рассудительный, образованный хирург, второй — дважды сидевший в тюрьме уголовник), оказавшихся ещё и в любовном треугольнике с героиней Александры Урсуляк Васей, стало интересной задачей для артиста.

«Мы придумывали для каждого из них не только грим, костюм, но и пластику, мимику и определённую характерность. Мой актёрский интерес именно в этом и состоит, чтобы зритель потом, смотря сериал, видел всё-таки не одного артиста, играющего две роли, а двух разных персонажей. Я не знаю, насколько это реально вообще, но мы стараемся сделать этот «аттракцион» достоверным и интересным», — рассказал Лавыгин.

«Когда две роли играет один артист — это непросто. Во-первых, это сопряжено с техническими вопросами — как снимать одного артиста в двух разных ролях. А, кроме того, требует большого внимания — и от Сергея, и от нас — чтобы по-разному воспринимать одного и того же человека», — говорит Александра Урсуляк.

Тимофей Елецкий и Василина Юсковец на съёмках сериала «Против всех»

© Онлайн-кинотеатр START

Для режиссёра съёмки сцен с близнецами тоже оказались не самым простым опытом — ведь это зритель будет видеть на экране двух персонажей, тогда как на площадке их больше: почти в каждой сцене задействуются несколько дублёров.

«Ну вот, смотрите, какая история: «Серёжа, ты сейчас проходишь за Германа в костюме Витька. Миша, ты смотришь, как проходит Герман. Петя, ты сейчас подыгрываешь от себя. Потом мы меняемся, а потом меняемся ещё раз». И вот на этих фразах уже люди не понимают, что происходит», — рассказал Соловьёв.

Михаил Соловьёв признался, что вдохновляется старым советским кино и хочет перенести его дух в свой сериал, который не считает обычной комедией.

«Я родился в 1978 году и рос на советском кино. Помню, что это были драмы, но даже в них всегда был юмор. Это всегда внутренне очень радовало, заставляло смотреть. И здесь тоже хотелось сделать историю «нашу», что называется. Когда я читал сценарий, видел в нём схожую историю, схожую с советскими фильмами по какой-то форме. «Белые росы», «Отцы и деды» с Папановым... Очень много, даже «Фитиль» — с Раневской, с Леоновым, очень много выпусков, и все заставляют улыбаться. Вот и тут хотелось сделать так же — чтобы наблюдать за драмой, но при этом улыбаться», — рассказал режиссёр.

Выход сериала «Против всех» запланирован на конец 2022 года.