Энтомолог Теняева: осенняя жигалка не опасна для человека
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Жигалки опасны не более простых комаров, поделилась специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».
Осенняя жигалка способна переносить инфекционные заболевания, так как питается кровью, но при этом она не входит в список видов переносчиков опасных для человека инфекций, отметила энтомолог.
С этой точки зрения большую опасность для человека представляют обычные мухи, заключила Теняева.
Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский заявил, что в начале осени в лесах ещё есть клещи.