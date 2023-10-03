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Энтомолог Теняева: осенняя жигалка не опасна для человека

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Энтомолог, кандидат сельскохозяйственных наук и доцент Ольга Теняева предупредила, что некоторые виды мух, такие как осенняя жигалка, к осени становятся более агрессивными.
Энтомолог Теняева: осенняя жигалка не опасна для человека
  • Gettyimages.ru

Жигалки опасны не более простых комаров, поделилась специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Осенняя жигалка способна переносить инфекционные заболевания, так как питается кровью, но при этом она не входит в список видов переносчиков опасных для человека инфекций, отметила энтомолог.

С этой точки зрения большую опасность для человека представляют обычные мухи, заключила Теняева.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский заявил, что в начале осени в лесах ещё есть клещи.

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