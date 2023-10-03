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Стала известна дата выхода продолжения сериала «Бедный олигарх»

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Второй сезон многосерийной авантюрной комедии «Бедный олигарх» с Максимом Лагашкиным и Владимиром Сычёвым выйдет на экраны 16 октября 2023 года.
Стала известна дата выхода продолжения сериала «Бедный олигарх»
  • © Телеканал ТНТ

В новом сезоне бизнесмен Виктор Гнида и его дворецкий попадут за решётку. Персонажам предстоит бороться с местными бандами, надзирателем, роль которого исполнил Тимур Батрутдинов, пытаться сбежать и вернуться к привычной жизни, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

«Во втором сезоне мой герой — дворецкий Адам — тоже станет олигархом! Правда, на очень короткий срок. А большую часть времени он проведёт в тюрьме вместе со своим другом Виктором Гнидой. На площадке было очень весело, потому что у нас появилось большое количество новых персонажей, которых играют прекрасные актёры и комики, так что можно смело утверждать, что планку юмора мы повысили. Первый сезон был своеобразным экспериментом, и лично мне приятно, что проект тепло приняли, продлив ему жизнь. И я уверен, что второй сезон тоже сможет вас удивить», — рассказал Максим Лагашкин.

Продолжение сериала «Бедный олигарх» выйдет на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

Ранее в Москве стартовали съёмки многосерийного проекта «Разделённая семья».

 

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