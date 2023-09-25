Высокие технологии сближают: в Москве проходят съёмки сериала «Разделённая семья»

В Москве продолжаются съёмки сериала «Разделённая семья», выход которого запланирован на 2024 год. В центре сюжета — девушка Наташа. Несколько лет назад она переехала в столицу из Екатеринбурга, чтобы добиться успеха. Терзаемая чувством вины из-за того, что бросила семью, героиня старается на расстоянии решать проблемы близких и в то же время пытается разобраться в собственной жизни. Сюжет вдохновлён реальными историями, произошедшими с его авторами. Подробности об идее и о съёмках — в материале RT.

В Москве идут съёмки сериала «Разделённая семья». Постановщиком выступает Дмитрий Булейко, ранее работавший над монтажом проектов «Конная полиция» и «Вика-ураган». Центральные роли исполняют Марина Васильева и Максим Лагашкин. Также в актёрский ансамбль вошли Андрей Федорцов, Инга Оболдина, Артур Бесчастный, Никита Павленко, Константин Юшкевич и другие.

В основу сюжета легли реальные истории кинематографистов, вынужденных жить вдали от своих близких и друзей. Объединив их в единую линию, авторы сериала постарались актуализировать получившийся сюжет в соответствии с современными реалиями и раскрыть тему отношений на расстоянии. Если в начале века были доступны лишь телефонная связь и переписка по почте или email, то эпоха смартфонов с безлимитным доступом в интернет внесла значительные коррективы: публикации в соцсетях, видеозвонки и конференции позволяют не выпадать из информационного поля и быть всегда в курсе событий, происходящих с близкими, которые живут за тысячи километров друг от друга.

По словам Ивана Забегаева, одного из продюсеров, многое в ленте заимствовано из жизни Натальи Пеньковой, сценариста и креативного продюсера картины. Именно в честь неё назвали главную героиню.

«Нас разделяют расстояния, но мы все остаёмся вместе. Поэтому была идея собрать семью и показать, что даже в этом текущем быстро меняющемся мире мы всё равно можем быть вместе», — рассказал кинематографист.

Кадр со съёмочной площадки сериала «Разделённая семья»

© ТНТ

Пилотной серии, отснятой ещё в 2021 году, предшествовал длительный процесс работы над сценарием и поиска актёров. После того как эпизод был одобрен, авторы ленты на протяжении полутора лет писали скрипт, а основные съёмки стартовали в июле 2023-го.

Несмотря на то что Марина Васильева пришла на пробы одной из первых, утвердили её не сразу. Забегаев считает, что «хороший кастинг длится не менее трёх месяцев». Рассмотрев всех кандидатов, авторы ленты поняли, что артистка — именно та, кто им нужен.

Васильева отметила, что при выборе проекта она всегда обращает внимание на сценарий, режиссёра и актёрский состав. В данном проекте, по её словам, «всё сошлось». При работе над образом и характером героини актриса следует личному опыту, поскольку уверена, что каждая роль даётся неслучайно.

«У меня нет каких-то иллюзий, что некоторые роли (другие. — RT) могут исполнить лучше, чем я, — говорит актриса. — Я чем-то похожа на Наташу, которая пытается разрулить всё везде и сразу в параллельных реальностях, и это совершенно не помеха для неё».

Артистка отметила, что на площадке у неё сложились доверительные отношения с экранным партнёром Максимом Лагашкиным и режиссёром.

Кадр со съёмочной площадки сериала «Разделённая семья»

© ТНТ

По словам актёра Константина Юшкевича («Инсомния», «Рассказы»), который играет лучшего друга персонажа Лагашкина, его герой — полная противоположность, чьи взгляды он не разделяет.

«У каждого мужчины есть такой друг. У него (героя. — RT) своя философия. Он человек женатый, но считает, что измены укрепляют брак. При этом ему постоянно приходится изворачиваться, что-то придумывать, и в эту же ситуацию он пытается затащить своего друга, который придерживается другого мнения, — отметил Юшкевич. — Но как для артиста персонаж интересный».

Постановщик, в свою очередь, рассказал, что поначалу нервничал, поскольку это первый сериал, над которым он работает самостоятельно.

«Кино — это в целом процесс, который никогда до конца не изучим. Ты всегда находишься в процессе решения каких-то задач, поэтому волнение присутствует каждый день. Так как это мой дебютный проект, у меня его (волнения. — RT) немного больше», — сказал режиссёр.

Между тем он подчеркнул, что с такой «крепкой командой», включающей профессиональных артистов, процесс значительно облегчается, поскольку каждый знает свою роль и иной раз не приходится объяснять, что и как нужно делать. Булейко отметил, что допускает на площадке импровизации, которые порой смотрятся более выигрышно, нежели отрепетированные по сценарию сцены.

Говоря о технических решениях проекта, режиссёр отметил, что создание оригинальной картины о дистанционных отношениях, которая могла бы удивить какими-то находками, после пандемии COVID-19 стало практически невозможным. Хотя сериал был задуман ещё до начала коронавирусных ограничений, с тех пор на экранах появилось немало проектов, сюжет которых завязан на видеозвонках и общении на расстоянии.

Кадр со съёмочной площадки сериала «Разделённая семья»

© ТНТ

Вместе с тем один из художников шоу добавил, что среди прочих картин эту выделяет юмористический подход: съёмки проходят весело — смешные ситуации сопровождают не только героев, но и всю группу. При этом комичность на площадке перекликается с реальными случаями из жизни авторов.

«Мы с мамой часто созваниваемся по видео. У нас есть сцена, где Наташе звонит мама и говорит: «Посмотри, какие я петунии посадила на балконе. Вот, смотри». Хотя поговорить им нужно о чём-то другом, но мама начинает с петуний. А недавно мне звонит мама и говорит: «Смотри, у меня цветы на балконе». Видимо, это уже как-то заложено, вплетено, — рассказал постановщик. — Конечно, мы стараемся что-то брать из жизни».

Производством занимаются телеканал ТНТ совместно с компанией Good Story Media. Выход сериала ожидается в онлайн-кинотеатре PREMIER и на ТНТ в 2024 году.