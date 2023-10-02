В Петербурге открыли мемориальную доску в честь Ленинградского рок-клуба
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского.
«Ленинградский рок-клуб — это целая эпоха в истории отечественной рок-музыки, настоящий символ нашего города и неотъемлемая часть богатой культурной жизни», — заявил Пиотровский.
Клуб открылся в 1981 году и проработал до начала 1990-х годов. Среди его резидентов — группы «Кино», «АукцЫон», «Пикник» и др.
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