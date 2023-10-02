Россияне назвали Петербург самым красивым городом России

Согласно данным нового исследования, 46% россиян считают Санкт-Петербург самым красивым городом страны.

Об этом сообщает сайт kp.ru. Опрос проводился в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Его участниками стали 6,6 тыс. пользователей.

Ещё 20% респондентов проголосовали за Москву.

По 6% голосов набрали Нижний Новгород и Казань.

Также в список попали Калининград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что информация о Нижегородской области пополнила туристический портал Russia.Travel.