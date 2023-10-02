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Диетолог Королёва назвала полуфабрикаты наиболее вредным видом мяса

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Доктор медицинских наук диетолог Маргарита Королёва выразила мнение, что самым вредным видом мяса являются полуфабрикаты.
Диетолог Королёва назвала полуфабрикаты наиболее вредным видом мяса
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«В составе мяса — большое количество минеральных веществ, таких как магний, кальций, калий, цинк, железо, фосфор, которые достаточно сложно взять из других продуктов питания. Мясо необходимо для того, чтобы получать эти субстанции с целью укрепления костно-мышечного скелета, поддерживать безупречность работы иммунной системы, обеспечивать организм кислородом и сохранять уровень гомоцистеина», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, вредным видом мяса можно считать максимально переработанные продукты, в том числе сосиски, сардельки, пельмени.

Как считает Королёва, лучше выбирать натуральное мясо.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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