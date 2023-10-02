«АмурФест» пройдёт 6—8 октября в Хабаровске
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Об этом сообщает transsibinfo.com.
Фестиваль организован в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Участниками концертной программы станут около 200 артистов, в том числе ансамбль национального танца «Силакта», фолк-группа «Пара-Ра», ансамбль русской песни «Калинушка».
Также запланирован конкурс на лучший сувенир края.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде посетили 400 тыс. гостей.