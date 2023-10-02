«АмурФест» пройдёт 6—8 октября в Хабаровске

Краевой фестиваль «АмурФест» состоится в Хабаровске 6—8 октября. Запланированы концерты, мастер-классы, лекции, а также выставка-ярмарка.

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Об этом сообщает transsibinfo.com. Фестиваль организован в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Участниками концертной программы станут около 200 артистов, в том числе ансамбль национального танца «Силакта», фолк-группа «Пара-Ра», ансамбль русской песни «Калинушка». Также запланирован конкурс на лучший сувенир края. Ранее сообщалось, что фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде посетили 400 тыс. гостей.