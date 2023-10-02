Узнать больше

«АмурФест» пройдёт 6—8 октября в Хабаровске

Короткая ссылка
Краевой фестиваль «АмурФест» состоится в Хабаровске 6—8 октября. Запланированы концерты, мастер-классы, лекции, а также выставка-ярмарка.
«АмурФест» пройдёт 6—8 октября в Хабаровске
  • © khabkrai.ru

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Фестиваль организован в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Участниками концертной программы станут около 200 артистов, в том числе ансамбль национального танца «Силакта», фолк-группа «Пара-Ра», ансамбль русской песни «Калинушка».

Также запланирован конкурс на лучший сувенир края.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде посетили 400 тыс. гостей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить