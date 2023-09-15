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Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде посетили 400 тысяч гостей

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Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в своём Telegram-канале сообщил, что фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде посетили рекордные 400 тыс. человек в 2023 году.
Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде посетили 400 тысяч гостей
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА «Время Н».

Это на 50 тыс. человек больше, чем в 2022 году, уточнил Беркович.

Мероприятие посетили, в частности, жители Москвы и Московской области (34%), Санкт-Петербурга (6%), Самарской (5%) и Кировской (4,5%) областей и Татарстана (4%).

В этом году фестиваль проводился на семи площадках по пяти направлениям, включая музыкальные и гастрономические.

Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 сентября в Москве откроется VI Большой Детский фестиваль.

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