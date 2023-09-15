Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде посетили 400 тысяч гостей
- РИА Новости
Об этом пишет ИА «Время Н».
Это на 50 тыс. человек больше, чем в 2022 году, уточнил Беркович.
Мероприятие посетили, в частности, жители Москвы и Московской области (34%), Санкт-Петербурга (6%), Самарской (5%) и Кировской (4,5%) областей и Татарстана (4%).
В этом году фестиваль проводился на семи площадках по пяти направлениям, включая музыкальные и гастрономические.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 сентября в Москве откроется VI Большой Детский фестиваль.