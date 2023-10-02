В Удмуртии высадят 12 тысяч сеянцев в рамках акции «Сохраним лес»
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.
«Сейчас вместе с нашими волонтёрами мы готовимся к масштабной высадке в этот день. Планируем высадить более 12 тыс. сеянцев в рамках нацпроекта «Экология», — говорится в сообщении.
Акцию планируется организовать в том числе в Якшур-Бодьинском лесничестве, передаёт izh.kp.ru.
Ранее сообщалось, что в Татарстане восстановили леса на площади 3615 га по нацпроекту «Экология».