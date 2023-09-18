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В Татарстане восстановили леса на площади 3615 га по нацпроекту «Экология»

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В Минлесхозе Татарстана сообщили о восстановлении 3615 га лесной территории в рамках проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан».

Реализация проводится также в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Посадка лесных культур произведена на площади 1413 га, лесоразведение — 106 га, комбинированное лесовосстановление — 4 га, естественное лесовосстановление заняло 2092 га.

Целью проекта является достижение баланса между выбытием и воспроизводством лесов в соотношении 100% к 2024 году, уточнили в ведомстве.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало приёма заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва».

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