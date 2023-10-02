Синоптик Колесов спрогнозировал первый снег в Петербурге 7—9 октября

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшие дни. По его словам, ожидаются дожди, ветер и снег.

«Ожидается очень сложная неделя. 2 и 3 октября будет ещё более-менее тепло, +13...+15 °С. А 4 октября циклон пройдёт через Финский залив и Петербург. Он принесёт дожди, ветер, вода поднимется. В общем, увидим все прелести осени», — заявил Колесов в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, сразу после этого циклона придёт ещё один. С 7 по 9 октября возможен первый снег, передаёт сайт kp.ru.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столицы, что с пятницы, 6 октября, в городе ожидается похолодание и сильные дожди.