Узнать больше

Синоптик Колесов спрогнозировал первый снег в Петербурге 7—9 октября

Короткая ссылка
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшие дни. По его словам, ожидаются дожди, ветер и снег.
Синоптик Колесов спрогнозировал первый снег в Петербурге 7—9 октября
  • РИА Новости

«Ожидается очень сложная неделя. 2 и 3 октября будет ещё более-менее тепло, +13...+15 °С. А 4 октября циклон пройдёт через Финский залив и Петербург. Он принесёт дожди, ветер, вода поднимется. В общем, увидим все прелести осени», — заявил Колесов в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, сразу после этого циклона придёт ещё один. С 7 по 9 октября возможен первый снег, передаёт сайт kp.ru.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столицы, что с пятницы, 6 октября, в городе ожидается похолодание и сильные дожди.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить