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Метеоролог Шувалов спрогнозировал небольшие дожди в выходные в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в выходные местами возможны небольшие дожди.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал небольшие дожди в выходные в Москве
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Оно произойдёт в пятницу, придёт вместе с циклоном с северо-запада, принесёт, во-первых, дожди — от умеренных до сильных. Количество осадков местами по области может составить до четверти месячной нормы, то есть до 15—18 мм осадков», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

По его словам, до пятницы температура воздуха будет составлять до +15 °С в дневное время. В среду ожидается до +17 °С.

«В пятницу уже +9…+11 °С и ни градусом выше», — отметил Шувалов.

Как добавил эксперт, самыми холодными могут оказаться суббота и воскресенье.

«Правда, осадки несколько умерят свой пыл. Если в пятницу они ожидаются от умеренных до сильных, то в субботу уже местами и небольшие», — сообщил Шувалов в беседе с «Москвой 24».

Температура воздуха в выходные составит +7...+9 °С днём, +1...+4 °С ночью.

Ранее специалисты ГИС-центра ПГНИУ рассказали, что в Пермском крае ожидается похолодание к концу текущей недели.

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