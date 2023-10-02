Специалисты предупредили о похолодании в Пермском крае в течение недели

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ рассказали, что в Пермском крае ожидается похолодание к концу текущей недели.

«До Пермского края холод доберётся только к 8 октября, а до этого температура воздуха днём будет стабильно выше +10 °С», — цитирует синоптиков URA.RU.

В понедельник и вторник, 2 и 3 октября, в регионе ожидаются ливневые дожди и грозы с дневными температурами до +17 °С. В среду похолодает до +10…+15 °С.

Арктическое вторжение в край прогнозируется с вечера субботы, а в воскресенье температура воздуха понизится до +6 °С.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «360» заявил, что бабье лето в столичном регионе закончится с наступлением октября.