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Специалисты предупредили о похолодании в Пермском крае в течение недели

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Специалисты ГИС-центра ПГНИУ рассказали, что в Пермском крае ожидается похолодание к концу текущей недели.
Специалисты предупредили о похолодании в Пермском крае в течение недели
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  • © borchee

«До Пермского края холод доберётся только к 8 октября, а до этого температура воздуха днём будет стабильно выше +10 °С», — цитирует синоптиков URA.RU.

В понедельник и вторник, 2 и 3 октября, в регионе ожидаются ливневые дожди и грозы с дневными температурами до +17 °С. В среду похолодает до +10…+15 °С.

Арктическое вторжение в край прогнозируется с вечера субботы, а в воскресенье температура воздуха понизится до +6 °С.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «360» заявил, что бабье лето в столичном регионе закончится с наступлением октября.

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