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Кинолог Голубев: одышка у животного может указывать на ожирение

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как определить, что домашнее животное страдает ожирением.

«Беспокоиться стоит в тех случаях, когда вы не можете прощупать рёбра и позвоночник животного или заметили раннюю одышку во время прогулок и непредусмотренные стандартом породы складки на теле», — сообщил специалист в беседе с сайтом kp.ru.

Также в разговоре с РИАМО специалист посоветовал будущим владельцам, прежде чем взять щенка, изучить породу и ответить себе на вопрос, зачем в доме нужна собака.

Он призвал не идеализировать животных — идеально послушных собак не существует. Голубев посоветовал вкладывать силы в воспитание питомца, чтобы со временем получить идеального компаньона.

Ранее ветеринарный врач, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил, что среди признаков бешенства у животных — водобоязнь, агрессия, повышенное слюноотделение.

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