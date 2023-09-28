Ветврач Уражевский рассказал о признаках бешенства у животных

Ветеринарный врач, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил, что среди признаков бешенства у животных — водобоязнь, агрессия, повышенное слюноотделение. Питомец может забиться в угол, вести себя непривычно.

«Если есть подозрение, надо обязательно обратиться в ветеринарную клинику. В каждом районе России есть государственная ветеринарная клиника, которая сразу может сделать анализ и поместить животное на карантин», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, вирус бешенства очень опасен для человека.

Как отметил Уражевский, все домашние животные должны прививаться от бешенства каждый год.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал советы по уходу за пожилой собакой. Как отметил эксперт, желательно разработать индивидуальный план питания для питомца.