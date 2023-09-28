Ветврач Уражевский рассказал о признаках бешенства у животных
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«Если есть подозрение, надо обязательно обратиться в ветеринарную клинику. В каждом районе России есть государственная ветеринарная клиника, которая сразу может сделать анализ и поместить животное на карантин», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, вирус бешенства очень опасен для человека.
Как отметил Уражевский, все домашние животные должны прививаться от бешенства каждый год.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал советы по уходу за пожилой собакой. Как отметил эксперт, желательно разработать индивидуальный план питания для питомца.