На БКЛ появились ещё три площадки проекта «Музыка в метро»

На Большой кольцевой линии Московского метрополитена открылись ещё три площадки проекта «Музыка в метро». Они расположены на станциях «Рижская», «Марьина Роща» и «Кленовый бульвар».

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

Музыканты знакомят пассажиров с собственным творчеством, а также исполняют кавер-версии известных композиций.

На данный момент открыто 39 площадок проекта. Они расположены в переходах, кассовых залах или у входов в метрополитен, передаёт издание «Вести Подмосковья».

В августе сообщалось, что на станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра открыли площадку проекта «Музыка в метро».