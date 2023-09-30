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На БКЛ появились ещё три площадки проекта «Музыка в метро»

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На Большой кольцевой линии Московского метрополитена открылись ещё три площадки проекта «Музыка в метро». Они расположены на станциях «Рижская», «Марьина Роща» и «Кленовый бульвар».
На БКЛ появились ещё три площадки проекта «Музыка в метро»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

Музыканты знакомят пассажиров с собственным творчеством, а также исполняют кавер-версии известных композиций.

На данный момент открыто 39 площадок проекта. Они расположены в переходах, кассовых залах или у входов в метрополитен, передаёт издание «Вести Подмосковья».

В августе сообщалось, что на станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра открыли площадку проекта «Музыка в метро».

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