На БКЛ появились ещё три площадки проекта «Музыка в метро»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.
Музыканты знакомят пассажиров с собственным творчеством, а также исполняют кавер-версии известных композиций.
На данный момент открыто 39 площадок проекта. Они расположены в переходах, кассовых залах или у входов в метрополитен, передаёт издание «Вести Подмосковья».
В августе сообщалось, что на станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра открыли площадку проекта «Музыка в метро».