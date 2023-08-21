На станции Лихоборы МЦД-3 открыли площадку «Музыки в метро»

На станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра открыли площадку проекта «Музыка в метро».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

Церемонию открытия посетил народный артист России, худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман.

«Мы продолжаем интегрировать транспорт в культурную жизнь города, и сегодня на станции Лихоборы D3 открыли новую площадку одного из самых любимых у пассажиров проекта — «Музыка в метро». Теперь и здесь можно насладиться музыкальными композициями от участников проекта», — отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В мае сообщалось, что на международном автовокзале «Северные ворота» в Москве открылась новая площадка проекта «Музыка в метро».